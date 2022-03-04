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Son dakika haber: Burdur'da seyir halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu

AA, Bilal Altıok - Güncel
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Son dakika haber: Burdur'da seyir halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu

Son dakika haberler... Bucak ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

Bucak ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

Organize Sanayi Bölgesinde, mermer fabrikaları yakınındaki yolda duman çıkan ve kornası çalarak ilerleyen 15 EN 102 plakalı otomobili farkeden çevredekiler, önüne taş koydukları aracı durdurdu.

Yangın tüpüyle otomobile müdahale eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü koltuğunda bulunan İbrahim T.'nin (56) hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AA / Bilal Altıok - Güncel

Antalya Adli Tıp Kurumu, Yangın, Polis, 112, Güncel, Haberler

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