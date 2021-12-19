Son dakika haber! Burdur'da müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

BURDUR (AA) - Burdur'un merkeze bağlı Yarıköy köyünde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yılmaz Sezer'e ait boş evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin evi sardığını gören köy sakinleri, su tankerleriyle yangına müdahalede bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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