Son dakika haber! Burdur'da müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Burdur'da müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haber! Burdur'da müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu
AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Burdur'un merkeze bağlı Yarıköy köyünde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BURDUR (AA) - Burdur'un merkeze bağlı Yarıköy köyünde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yılmaz Sezer'e ait boş evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin evi sardığını gören köy sakinleri, su tankerleriyle yangına müdahalede bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi.

Son dakika: Emine'nin ölümü davasında gazino işletmecisine insan ticareti suçundan 10 yıl hapis

Son dakika: Emine'nin ölümü davasında gazino işletmecisine insan ticareti suçundan 10 yıl hapis

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title