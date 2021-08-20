Son dakika haber! BURDUR'DA KAZA: 3 YARALI
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Son dakika haber! BURDUR'DA KAZA: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Burdur'da saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada Ömer A. (24) yönetimindeki 15 ABC 743 plakalı otomobil Burdur-Tefenni karayolu Al yazmalım Piknik Alanı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Direk çarpmanın şiddetiyle otomobilin üzerine devrildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Ömer A., Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otomobilde yolcu olarak bulunan Gülten Ç. (73) ve Ulviye Ş. (49) de aynı hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Son dakika haber! BURDUR'DA KAZA: 3 YARALI
Son dakika haber! BURDUR'DA KAZA: 3 YARALI
Son dakika haber! BURDUR'DA KAZA: 3 YARALI
Son dakika haber! BURDUR'DA KAZA: 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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