Son dakika haber! Burdur'da karantinada olması gereken kişi trafik kazası geçirince yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulamasını ihlal eden kişi, yaptığı trafik kazası sonrası yakalandı.