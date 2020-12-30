Kaçak içki operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Burdur'da yılbaşı öncesi düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Burdur'da yılbaşı öncesi düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını kapsamlı şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde belirlenen bir adrese düzenledikleri operasyonda, 380 litre kaçak içki ile doldurulmaya hazır 41 boş şişe ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı