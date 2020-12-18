Son dakika haber... Burdur'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haber... Burdur'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

18.12.2020 13:48 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:53
Son dakika haber... Burdur'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haber... Burdur Gölhisar'da kaçak içki yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı.

Burdur Gölhisar'da kaçak içki yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine H.E ve A.E. isimli şahısların evinde bandrolsüz içki üretimi yapıldığı ihbarını aldı.

Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen operasyonda Yeşildere köyünde H.E ve A.E. isimli şahısların ikametinde yapılan aramada 5 litre etil alkol, 16 litre kaçak rakı, 10 adet doluma hazır boş alkol şişesi, 1 adet enjektör, 1 adet 15 cc anason yağı şişesi ve 1 adet huni ele geçirildi.

Gölhisar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan H.E ve A.E. isimli şüpheliler, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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