Son dakika haber | Burdur'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Son dakika haberi... Burdur'un Karamanlı ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
15.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:36
Burdur'un Karamanlı ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Bademli köyünde Ahmet İşeri'nin (63) kullandığı odun parçaları yüklü traktör, dere yatağından yola çıktığı sırada devrildi.
Sürücü devrilen traktörün altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, İşeri'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından İşeri'nin cenazesi Karamanlı Belediyesinin morguna gönderildi.
Kaynak: AA