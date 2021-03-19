Son dakika haber: Burdur'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haber: Burdur'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

19.03.2021 20:28 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:34
Son dakika haber: Burdur'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberi: Bucak'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü mensubu bir şüpheli yakalandı.

Bucak'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü mensubu bir şüpheli yakalandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen A.G. isimli teröristi ele geçirdi. Suriye'de bulunduğu süre içerisinde silahlı faaliyet gösteren A.G, jandarma istihbarat ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı. Bucak'a 10 gün önce çalışmak için geldiği belirlenen A.G'nin, bir inşaat firmasında çalıştığı ve Türkiye'de bir eyleme karışmadığı, Bucak'a geldiği günden yakalandığı güne kadar Suriye'de ki DEAŞ terör örgütü ile irtibat içerisinde olduğu öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin takibi sonucunda yakalanarak mahkemeye çıkarılan A.G., tutuklanarak Burdur Cezaevi'ne gönderildi. - BURDUR

Son dakika haber: Burdur'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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