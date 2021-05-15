Son dakika haber... Burdur'da bir grup çocuk, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Burdur'da bir grup çocuk, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Son dakika haber... Burdur'da bir grup çocuk, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Burdur'da bir grup çocuk, çizdikleri Filistin bayraklarıyla İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Burdur'da bir grup çocuk, çizdikleri Filistin bayraklarıyla İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Emek Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar, kağıtlara Türk ve Filistin bayrakları çizdi.

Bayrakları çizdikleri resimleri ellerine alan çocuklar, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Kahrolsun İsrail", "Çocuklar ölmesin" sloganı attı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, çocukların ellerinde bayraklarla sloganlar atarak, sokaklarda yürüme anları yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İsrail mesajı: Sessiz kalanlar, bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İsrail mesajı: Sessiz kalanlar, bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilsin
Erdoğan: 'Eğer İsrail'in Filistin'de ve bilhassa Kudüs'te sergilediği saldırganlığı derhal durdurmazsak, yarın herkes kendini bu vahşi zihniyetin...
Erdoğan: "Eğer İsrail'in Filistin'de ve bilhassa Kudüs'te sergilediği saldırganlığı derhal durdurmazsak, yarın herkes kendini bu vahşi zihniyetin...
Erdoğan, Filistin'e yönelik saldırıları dolayısıyla uluslararası camianın hukuk, adalet ve vicdan yoksunu İsrail'e gereken dersi vermesi için...
Erdoğan, Filistin'e yönelik saldırıları dolayısıyla uluslararası camianın hukuk, adalet ve vicdan yoksunu İsrail'e gereken dersi vermesi için...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sergey Lavrov Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Alişan Cem Yılmaz Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Burdur'da bir grup çocuk, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 00:20:32. #1.15#

title