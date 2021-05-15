Son dakika haber... Burdur'da bir grup çocuk, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti
Son dakika haberler... Burdur'da bir grup çocuk, çizdikleri Filistin bayraklarıyla İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
Burdur'da bir grup çocuk, çizdikleri Filistin bayraklarıyla İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
Emek Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar, kağıtlara Türk ve Filistin bayrakları çizdi.
Bayrakları çizdikleri resimleri ellerine alan çocuklar, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Kahrolsun İsrail", "Çocuklar ölmesin" sloganı attı.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, çocukların ellerinde bayraklarla sloganlar atarak, sokaklarda yürüme anları yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok