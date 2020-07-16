Son dakika haber... Burdur'da 15 Temmuz anması
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Son dakika haber... Burdur'da 15 Temmuz anması

Gelen son dakika haberlerine göre BURDUR'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Son dakika haber... Burdur'da 15 Temmuz anması
16.07.2020 01:01 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:26

BURDUR'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Başsavcı Özkan Gürdoğan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı Özel Harekat Dairesi'nde şehit olan polis memuru Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay, çocukları, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gelen darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra darbeciler tarafından şehit edilen Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in ablası Elife Serin ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. 15 Temmuz'da şehit olanların isimlerinin tek tek okunduğu programda Akif Altay'ın oğlu Niyazi Altay babasını anlatan konuşma yaptı.Programda konuşan Vali Ali Arslantaş, "Demokrasi tarihimizde görülmemiş bir kahramanlıkla milletimizin vatanına, bayrağına, demokrasiye canı pahasına sahip çıktığı 15 Temmuz destanını unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Vali Arslantaş 15 Temmuz şehitleri Ömer Halisdemir'in ablası Elif Serin ve Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay'a Türk bayrağı takdim etti. Mehter takımının gösterisinin ardından program 00.13'te sela okunması ile sona erdi.


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Kaynak: DHA

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