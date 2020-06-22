Son dakika haber! Bünyan'da sel ve taşkından zarar gören çiftçiler yaralarını sarıyor
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Son dakika haber! Bünyan'da sel ve taşkından zarar gören çiftçiler yaralarını sarıyor

Son dakika haberi: Kayseri'nin Bünyan ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle ilçeye bağlı Sıvgın köyünde sulama sistemleri ve patates tarlaları zarar gören çiftçiler yaralarını sarıyor.

Son dakika haber! Bünyan'da sel ve taşkından zarar gören çiftçiler yaralarını sarıyor
22.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:00

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle ilçeye bağlı Sıvgın köyünde sulama sistemleri ve patates tarlaları zarar gören çiftçiler yaralarını sarıyor.

Suyun şiddeti dolayısıyla metrelerce sürüklenen sulama sistemi boruları çiftçiler tarafından onarılarak eski haline dönüştürülmeye çalışılıyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, vatandaşların mağdur edilmeyeceğini yapılması gereken ne varsa yapacaklarını söyledi.

Yaralarını sarmaya başladıklarına işaret eden Sıvgın Mahalle Muhtarı Mustafa Memiş, özellikle patates ekili 300 dönüm arazinin yaşanan sel nedeniyle zarar gördüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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