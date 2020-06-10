Son dakika haber... Bünyan'da öğretmen ve öğrenciler okulu onardı
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Son dakika haber... Bünyan'da öğretmen ve öğrenciler okulu onardı

Son dakika güncel haberi... Bünyan ilçesindeki Şehit Piyade Teğmen Bekir Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi tadilattan geçirildi.

Son dakika haber... Bünyan'da öğretmen ve öğrenciler okulu onardı
10.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:11

Bünyan ilçesindeki Şehit Piyade Teğmen Bekir Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi tadilattan geçirildi.

Okulun ihtiyacı olan malzemeleri temin eden öğretmen ve Bünyan Halter Takımı sporcularından oluşan grup daha sonra dış duvarından iç kısımlarına, sırasından öğrencilerin kullandığı dolaplara kadar tüm bölümleri boyayıp, yeniledi.

Okul müdürü Ümit Murat Konyalıoğlu, yaptığı açıklamada, tatilde öğretmenlerle bu işe giriştiklerini ve eksiklikleri hep birlikte tamamlamaya çalıştıklarını söyledi.

Bünyan Halter Takımı antrenörü Ekrem Ağıllı da alınan tedbirler kapsamında antrenmanlarını evlerinde yaptıklarını kalan zamanda ise sporcularıyla birlikte okulun yenilenmesine yardımcı olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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