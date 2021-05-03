Son dakika haber! Bulgurlu Mahallesine 7.5 milyonluk yatırım
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Son dakika haber! Bulgurlu Mahallesine 7.5 milyonluk yatırım

Son dakika haber! Bulgurlu Mahallesine 7.5 milyonluk yatırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, güneş enerjisinden faydalanmak ve Belediye iştiraklerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Bulgurlu Mahallesi'ne 7.5 milyonluk yatırım ile 1 Megavatlık Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu.

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, güneş enerjisinden faydalanmak ve Belediye iştiraklerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Bulgurlu Mahallesi'ne 7.5 milyonluk yatırım ile 1 Megavatlık Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu.

Tasarruf konusuna büyük önem veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla, Battalgazi Belediyesi tarafından Bulgurlu Mahallesi'ne 7.5 milyonluk yatırım kazandırıldı. Güneş enerjisinden faydalanmak ve başta Asfalt Plenti olmak üzere Belediye iştiraklerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Bulgurlu Mahallesine 20 dönüm arazi üzerinde kurulan Güneş Enerji Santrali ile 1 Megavatlık enerji üretimi sağlanacak. Etrafı çitle çevrilip 7/24 güvenlik kameraları ile takip edilen ve 9 adet İnvertör ile 2 bin 610 adet panelin kurulduğu santral alanında incelemelerde bulunan Başkan Güder, Battalgazi Belediyesinin gelecek için yaptığı en önemli çevre ve enerji yatırımlarından biri olduğunu belirtti. Başkan Güder, akıllı enerji yönetimi ve çevreye duyarlı alternatif enerji kaynaklarına yönelerek, kendini idame ettiren şehirler, projeler ve hizmetler sunmanın hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

"Doğal kaynaklarımızı koruyarak, enerji tasarrufu yapıyoruz"

Bulgurlu mahallesine kurulan Güneş Enerji Santrali ile çevreye zarar vermeyen enerji ürettiklerini aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Öncelikle geleceğin dünyasında en önemli konulardan birinin enerji olacağı bir dönemde, kendi enerjisini üreten bir ülke olmak adına her türlü enerji kaynaklarının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 2019 yılında göreve geldiğimizde Belediyemiz iştiraklerinin enerji ihtiyacını karşılamak adına verdiğimiz talimat üzerine, arkadaşlarımız 5 Megavatlık Güneş Enerji Santrali için çalışmalarına zaman kaybetmeden başladı. Çalışmalarda son noktaya gelinmiş durumda. Şuan Bulgurlu mahallemize kurmuş olduğumuz Güneş Enerji Santralleri ile 1 megavatlık enerjimizi, en kısa sürede Belediyemizin istifadelerine sunmuş olacağız. Doğal kaynaklarımızı koruyarak enerji tasarrufu yapmamız gerek. Bu çalışma ile hem Belediyemizin giderleri azalacak. Kısa süre içinde kabullerinin tamamlanması ile santralimizi faaliyete geçireceğiz. Enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılması hedefiyle söz konusu projelerimizin devamını da getireceğiz. İlerleyen yıllarda Battalgazi'deki GES'lerin sayısını arttırmayı hedefliyoruz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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