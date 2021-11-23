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Son dakika haber! BULGARİSTAN'DAKİ OTOBÜS FACİASINDA ANNE KIZ DA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre BULGARİSTAN'da 46 kişinin öldüğü kazada, İstanbul'a tatil için gelen anne ve kızın da olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL (DHA) - BULGARİSTAN'da 46 kişinin öldüğü kazada, İstanbul'a tatil için gelen anne ve kızın da olduğu ortaya çıktı.

Makedonya'da yaşayan Şefiya Osmanovska kızı Ayla Fera ile İstanbul'u gezmek için seyahat firmasından 4 günlük bir tur satın aldı. Osmanovska, kız kardeşi Rabiya Sali ve kızı ile çarşamba günü Üsküp'ten otobüse binerek perşembe günü İstanbul'a geldi. Anne kız, 4 gün boyunca tarihi mekanları gezerek İstanbul'u yakından görme fırsatı yakaladılar. Pazartesi günü Makedonya'ya dönmek için otobüse bindiler. Otobüs, Bulgaristan'da Sofya yakınlarında Struma Otoyolu'nda yerel saatle gece 02.00'de aniden infilak ederek alev aldı. Feci kazada Şefiya Osmanovska, kızkardeşi Rabiya Sali ve kızı Ayla Fera'nın da aralarında olduğu 46 kişi hayatını kaybetti.

Kazada yaralı olarak kurtulan yolcuların yakınlarıyla kurdukları iletişim sırasında otobüste patlama sesi duyduktan sonra yangın çıktığı ve alevlerin kısa sürede tüm otobüsü kapladığı şeklinde bilgi verdikleri öğrenildi.

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