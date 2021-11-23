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Son dakika haberi: Bulgaristan'da yolcu otobüsü alev aldı: 46 ölü, 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Bulgaristan'ın batısındaki bir otoyolda yolcu otobüsünün alev alması sonucu çoğunluğu Kuzey Makedonya vatandaşı 46 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bulgaristan'ın batısındaki bir otoyolda yolcu otobüsünün alev alması sonucu çoğunluğu Kuzey Makedonya vatandaşı 46 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın yaklaşık 45 kilometre batısındaki Struma Otoyolu'nda yerel saatle 02.00 sıralarında turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü alev aldı. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu çoğunluğu Kuzey Makedonya vatandaşı en az 46 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında çocukların da olduğu öğrenilirken, yaralanan 7 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Toplam 53 kişinin bulunduğu otobüsün Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gitmek üzere İstanbul'dan yola çıktığı belirtildi.

Bulgaristan Geçici Hükümet Başbakanı Stefan Yanev olay yerine gitti. - SOFYA

Son dakika haberi: Bulgaristan'da yolcu otobüsü alev aldı: 46 ölü, 7 yaralı

Son dakika haberi: Bulgaristan'da yolcu otobüsü alev aldı: 46 ölü, 7 yaralı

Son dakika haberi: Bulgaristan'da yolcu otobüsü alev aldı: 46 ölü, 7 yaralı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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