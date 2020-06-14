Son dakika haber... Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 266 yükseldi
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Son dakika haber... Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 266 yükseldi

Son dakika haberi... Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 172 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika haber... Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 266 yükseldi
14.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:01

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 172 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 3 bin 266'ya çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 172 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 3 bin 266'ya yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 1723 kişinin de iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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