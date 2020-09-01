Son dakika haber! Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 16 bin 266'ya yükseldi
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Son dakika haber! Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 16 bin 266'ya yükseldi

Son dakika haberine göre Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 629 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika haber! Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 16 bin 266'ya yükseldi
01.09.2020 09:51 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:56

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 629 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 16 bin 266'ya çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 629 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 16 bin 266'ya yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 11 bin 483 kişinin de iyileştiği açıklandı.


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Kaynak: DHA

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