Son dakika haber! Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 15 bin 908'e yükseldi
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Son dakika haber! Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 15 bin 908'e yükseldi

Son dakika haberleri... Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 594 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika haber! Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 15 bin 908'e yükseldi
28.08.2020 09:35 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:35

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 594 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 15 bin 908'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 594 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 15 bin 908'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 11 bin 44 kişinin de iyileştiği açıklandı.


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Kaynak: DHA

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