Son dakika haber: Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 14 bin 243'e yükseldi Son dakika haberi... Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 492 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 492 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 14 bin 243'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 492 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 14 bin 243'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 9 bin 114 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA