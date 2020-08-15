Son dakika haber: Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 14 bin 243'e yükseldi
Son dakika haberi... Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 492 kişi yaşamını yitirdi.
15.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:11
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 492 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 14 bin 243'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 492 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 14 bin 243'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 9 bin 114 kişinin de iyileştiği açıklandı.
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Kaynak: DHA