Son dakika haber: Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 14 bin 243'e yükseldi
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Son dakika haber: Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 14 bin 243'e yükseldi

Son dakika haberi... Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 492 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika haber: Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 14 bin 243'e yükseldi
15.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:11

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 492 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 14 bin 243'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 492 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 14 bin 243'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 9 bin 114 kişinin de iyileştiği açıklandı.


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Kaynak: DHA

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