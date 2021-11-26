Son dakika haber... Bulgaristan'da kaza yapan Kuzey Makedonya otobüsünde ölenlerin sayısı 45 olarak güncellendi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısında Pernik kenti yakınlarındaki Bosnek köyü civarında 23 Kasım'da Üsküp plakalı yolcu otobüsünün yaptığı kazada ölenlerin sayısı, 45 olarak güncellendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Vekili ve Milli Soruşturma Servisi Müdürü Borislav Sarafov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada incelemelerin sürdüğünü belirterek "Otobüsün kalıntılarında bir çocuk cesedi daha bulundu." dedi.

Sarafov, edinilen son bilgilere göre, otobüsün 23 Kasım'da yerel saatle 21.15'te Kapıkule'den gelerek Bulgaristan'a Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'ndan giriş yaptığını, araçta seyahat eden kayıtlı yolcuların sayısının 52 olduğunu, 45 kişinin yaşamını yitirdiği kazada sağ kalanların sayısının da 7 olduğunu açıkladı.

Bu arada Kuzey Makedonya'ya giden Bulgar soruşturma yetkilileri, 28 Kasım'a kadar orada kalarak kazada ölenlerin akrabalarından DNA örnekleri alacak.

Uzmanların, Bulgaristan'a dönmesinin ardından cesetlerin kimliği belirlenecek ve cenazeleri en kısa zamanda Kuzey Makedonya'ya gönderilecek.

Kazayla ilgili Bulgar makamları yaptığı ilk açıklamada, Sofya'nın batısında, 23 Kasım'da, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu 46 kişinin yanarak öldüğü bildirmiş, dün ise bu sayı 44 olarak kayda geçmişti.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Ihvan Radoykov - Son Dakika Haberleri

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