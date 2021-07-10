Son dakika haberi... BULGARİSTAN'A GİTMEK İSTEYEN AFGANİSTANLILARIN KAVGASINDA 2 ÖLÜ

Son dakika haber... İSTANBUL'da Bulgaristan'a kaçak olarak gitmek üzere toplanan Afganistan uyruklu bir grup arasında hırsızlık iddiaları yüzünden kavga çıktı.