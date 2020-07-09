Son dakika haber | Bulduğu cüzdanları sahibine teslim eden temizlik personeli ödüllendirildi Son dakika haberlerine göre Yalova'da farklı zamanlarda bulduğu cüzdanları sahiplerine teslim eden temizlik işçisi ödüllendirildi.

Yalova'da farklı zamanlarda bulduğu cüzdanları sahiplerine teslim eden temizlik işçisi ödüllendirildi.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Ayhan İnatlı, 3 farklı günde bulduğu cüzdanları sahiplerine teslim etti.

Uzun yıllardır temizlik personeli olarak görev yapan İnatlı, duyarlı davranışından dolayı Başkan Vekili Mustafa Tutuk tarafından ödüllendirildi.

İnatlı'yı makamında ağırlayan Tutuk, tüm temizlik personellerinin mesai saati gözetmeksizin çalıştığını belirtti.

Davranışından dolayı İnatlı'ya teşekkür eden Tutuk, "Ayhan kardeşimiz diğer temizlik personellerimiz gibi mesai saati gözetmeksizin özveri ile çalışan bir emekçimiz. 3 farklı günde bulmuş olduğu cüzdanı sahiplerine teslim etmesi bizleri oldukça gururlandırmıştır. Bu duyarlı ve örnek davranıştan dolayı kendisini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA