Son dakika haber: Bulanık'ta 15 Temmuz Nöbeti
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Son dakika haber: Bulanık'ta 15 Temmuz Nöbeti

Son dakika haberi... Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri ziyaret edildi.

Son dakika haber: Bulanık'ta 15 Temmuz Nöbeti
15.07.2020 23:53 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:56

Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri ziyaret edildi.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, şehit ailelerini beraberindeki heyetle ziyaret etti. Etkinlik kapsamında şehitler adına Merkez Camisi'nde Kur'an'ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi. Akşam saatlerinde başlayan demokrasi nöbeti Bulanık Hükümet Konağı önünde 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sinevizyon gösterisi ile başlayan program Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. İlidi, burada yaptığı konuşmada, "15 Temmuz 2016'da yani bugün dört yıl önce ülkemiz büyük bir darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldı. Fethullahçı terör örgütü tarafından oldu. 15 Temmuz öyle basit bir darbe teşebbüsü değildi. Az önce izlediniz vatandaşımız maytap ve pet şişe ile karşılık veriyor. Kendini tankların önüne atıyor. Teyzelerimiz kamyonlar kullanıyor. İbretlik verici görüntüler. 251 vatandaşımız şehit oldu. Ben şehitlerimize rahmet gazilerimize de minnet duygusunu iletmek istiyorum. Kıymetli hazirun gerek iç mihraklara, Fethullahçı Terör Örgütü üyelerine, gerekse dış mihraklara halkımız öyle bir cevap verdi ki, bu ülkede bir daha darbe yapılamaz. Yani halkın iradesi al aşağı edilemez. Defalarca denendi ve kısmi olarak da başarılı olundu. 1960'da, 1980'de ve 2007 post modern darbesinde bunlar gerçekleştirildi. Ama halkımız 2016 yıllında buna 'dur' dedi. Artık darbelere ve teşebbüslere ülkemizde geçit yok. Ben bu duygular içerisinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnettarlıklarımızı sunuyorum" dedi.

15 Temmuz Şehitleri'ni Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan programa Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İldi, Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Garnizon Komutanı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdür Mesut Irmak, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut ve yönetimi, İlçe Müftüsü Murat Karanci, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - MUŞ

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Kaynak: İHA

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