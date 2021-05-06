Son dakika haber: Budamak için çıktığı ağaçta fenalaştı, itfaiyeciler kurtardı
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Son dakika haber: Budamak için çıktığı ağaçta fenalaştı, itfaiyeciler kurtardı

Son dakika haber: Budamak için çıktığı ağaçta fenalaştı, itfaiyeciler kurtardı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ'ta, budamak için çıktığı ağaçta fenalaşan Nizamettin Demirci (50), itfaiye ekiplerince indirilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, budamak için çıktığı ağaçta fenalaşan Nizamettin Demirci (50), itfaiye ekiplerince indirilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Nizamettin Demirci, budamak için bahçesindeki ağaca çıktı. Demirci, bir süre sonra ağaçta fenalaşarak, yakınlarından yardım istedi. Aşağı inemeyen Demirci'nin yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Demirci, ağaçtan indirilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve tansiyonunun düştüğü belirlenen Demirci, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.


Son dakika haber: Budamak için çıktığı ağaçta fenalaştı, itfaiyeciler kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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