Son dakika haber | Bucak'ta AVM yangınında, 3 mağaza çalışanı dumandan etkilendi

Son dakika haberlerine göre BURDUR'un Bucak ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında, 3 mağaza çalışanı dumandan etkilendi.

BURDUR'un Bucak ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında, 3 mağaza çalışanı dumandan etkilendi.

Bucak ilçesi Karayvatlar Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alışveriş merkezinin bodrum katındaki depo bölümünde çıkan yangını fark eden çalışanlar, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bucak Belediyesi İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen 3 alışveriş merkezi çalışanı dışarı çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bu kişiler Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan 3 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Mağazanın dumanla dolması nedeniyle oksijen tüpleriyle içeri giren itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Mağaza deposu ve içini saran duman da tahliye edildi.

Maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halim AKCA