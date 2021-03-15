Son dakika haber! Bucak Belediyesinden "hoş geldin bebek seti" uygulaması

Son dakika haberi: Bucak Belediyesince ilçede çocuk sahibi olan ailelere yönelik yapılan "Hoş Geldin En Küçük Bucaklı Hemşehrim Bebek Seti " uygulamasının devam ettiği bildirildi.