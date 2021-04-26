Son dakika haber... Buca Meclisinden kentin temizlik kaderini değiştirecek karar
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Son dakika haber... Buca Meclisinden kentin temizlik kaderini değiştirecek karar

Son dakika haber... Buca Meclisinden kentin temizlik kaderini değiştirecek karar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Buca Belediyesi Meclisi Olağanüstü Toplantısı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca'nın temizliğinde kullanılacak 38 aracın devri oybirliğiyle kabul edildi.

Buca Belediyesi Meclisi Olağanüstü Toplantısı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca'nın temizliğinde kullanılacak 38 aracın devri oybirliğiyle kabul edildi. Buca'nın temizliğinin artık belediyeye ait araçlarla yapılacağının müjdesini veren Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Yeni hedefimiz iş makinelerini belediyemize kazandırmak olacak" dedi.

Buca Belediyesi, kentin temizlik devrimini gerçekleştirecek olağanüstü gündemle meclis toplantısı gerçekleştirdi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç yönetiminde toplanan mecliste sağlık ve Buca'nın temizliği için İzmir Büyükşehir Belediyesinden talep edilen temizlik araçlarının Buca Belediyesine devrine ilişkin maddeler görüşüldü.

Buca'nın temizlik hizmetlerinde çığır açacak çalışma hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Buca'daki temizlik çalışmalarını belediyemize ait araçlarla yapma konusunda bir irade koyduk. Bununla ilgili de İzmir Büyükşehir Belediyemiz gördüğünüz üzere çok ciddi yardımlarda bulundu. Gerçekten Buca için çok önemli bir adım. 1 Mayıs itibarıyla kendi araçlarımızla çöplerimizi toplamaya başlarız. Biliyorsunuz bunlar yeterli değil. Zamanla kendimiz de ihtiyaçlar doğrultusunda ihtiyaçlarımızı tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Temizlik işlerindeki çalışmanın ardından yeni çalışmalarla Buca Belediyesinin bünyesinde hizmet alımıyla kullanılan diğer araçların da belediye bünyesine katılması için çalışma yürüteceklerini söyleyen Başkan Kılıç, "Temizlik araçlarımızın ardından artık yeni hedefimiz, parklarda, fen işlerinde kullanılan diğer iş makinelerini de belediyemize kazandırmak olacak. Artık yavaş yavaş bu süreci tamamlayacağız. Ne kadar şu an için yetersiz olsa da bir şekilde üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Temizlik işleri filosuna 38 araç

Başkan Kılıç'ın konuşmasının ardından madde oy birliğiyle kabul edildi. Alınan kararla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 adet 13+1,5 metreküp çöp kamyonu, 5 adet 8+1 metreküp çöp kamyonu, 3 adet 16+5 metreküp çöp kamyonu, 1 adet 8 bin litre su tankeri, 1 adet 13 bin litre su tankeri, 3 adet 5 metreküp moloz kamyonu, 2 adet 14 metreküp moloz kamyonu, 1 adet kazıcı yükleyici, 1 adet mini kazıcı yükleyici, 4 adet 5 metreküp yol süpürge aracı, 1 adet 1 metreküp yol süpürge aracı, 1 adet 3 bin kilogram kaldırma güçlü foklift olmak üzere 38 temizlik araç Buca Belediyesine devredildi. - İZMİR

Son dakika haber... Buca Meclisinden kentin temizlik kaderini değiştirecek karar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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