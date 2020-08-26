Son dakika haber: Bu yıl 1944 orman yangınında, 6 bin 492 hektar alan kül oldu
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Son dakika haber: Bu yıl 1944 orman yangınında, 6 bin 492 hektar alan kül oldu

Son dakika haberleri... TÜRKİYE'de, 2020 yılında çıkan 1944 orman yangınında, 24 Ağustos itibarıyla 6 bin 492 hektar alanın zarar gördüğü açıklandı.

Son dakika haber: Bu yıl 1944 orman yangınında, 6 bin 492 hektar alan kül oldu
26.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:32

TÜRKİYE'de, 2020 yılında çıkan 1944 orman yangınında, 24 Ağustos itibarıyla 6 bin 492 hektar alanın zarar gördüğü açıklandı. 

Orman Genel Müdürlüğü'nün 24 Ağustos'a kadar olan verilerine göre, Türkiye'de bu yıl 1944 orman yangını çıktı. Yangınlarda 6 bin 492 hektar alan kül oldu. 2019 yılında ise aynı dönemde 1432 yangın çıktı, 8 bin 524 alan kül oldu. 2019 yılında yangın başına yanan alan 5,95 hektarken, 2020 yılında bu oran 3,33 hektara geriledi. 

Türkiye orman yangınlarına müdahale konusunda dünyanın birçok ülkesini geride bırakırken, yangın başına 3,3 hektar alanın yanmasıyla dünyada orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülkelerden biri oldu. Yangın başına yanan alan Fransa 7,9 hektar, İspanya'da 8,4 hektar, ABD'de 27 hektar, Kanada'da 75 hektar ve Rusya'da 160 hektar oldu. Fransa'da bu yıl şimdiye kadar 568 orman yangınında 4 bin 500 hektar, İspanya'da 2 bin 500 yangında 21 bin hektar, Kanada'da 2 bin 777 yangında 207 bin hektar, Amerika Birleşik Devletleri'nde 32 bin 563 yangında 876 bin hektar orman alanı kül oldu. Rusya'da çıkan 6 bin orman yangınında 960 bin hektar alan yandı.'HAVADAN 93 BİN 176 TON SU ATILDI'Orman Genel Müdürlüğü verilerin göre, yangına ilk müdahale süresi ortalama 12 dakika olarak gerçekleşti. Bu yıl orman yangınlarında toplam 4 bin 640 teknik eleman, 4 bin 844 memur, 23 bin 996 işçi olmak üzere 33 bin 480 personel görev yaptı. 1903 adet ilk müdahale aracı, 5 bin 256 arazöz, 364 dozer, 79 greyder, 283 traktör, 10 kamyon ve 1136 adet diğer araçlarla birlikte 9 bin 40 adet araç yangın söndürme faaliyetlerine katıldı. Yangın söndürmede etkili olan hava araçlarından Mİ-8 ve KA-32 tipi 25 helikopter 3 bin saat uçuş yaparak 30 bin sortide 75 bin ton suyla yangınlara müdahale etti. Mİ-26 tipi helikopter ise 90 saat uçuş yaparak 900 sortiyle 13 bin 500 ton su, 2 adet BE-200 amfibik uçak 228 saat uçuş yaparak 568 sortiyle 4 bin 676 ton su olmak üzere tüm hava araçları 3 bin 318 saat uçuş yaparak, 31 bin 468 sortiyle 93 bin 176 ton suyla yangınlara müdahale etti.'KOZAN'DA 200 HEKTAR ALAN KÜL OLDU'

Adana'nın Kozan ilçesi Kuyubeli mevkisi ormanlık alanında 23 Ağustos'ta birçok farklı noktada çıkan yangında ise yaklaşık 200 hektar alan yandı. 25 Ağustos'ta kontrol altına alınan ve bu sene çıkan en büyük yangın olan Kozan yangınında tedbir amaçlı 900 hane boşaltıldı. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den 90'dan fazla ekip, 177 arazöz, 16 dozer, 850 personel yangına müdahale etti. Yangına 2 yangın söndürme uçağı ve 20 yangın söndürme helikopterinin havadan müdahale ettiği öğrenildi. 


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Kaynak: DHA

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