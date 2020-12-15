Son dakika haber: "Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır"
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Son dakika haber: "Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır"

15.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:01
Son dakika haber:

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar" Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır.

Milli Savunma Bakanı Akar" Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır. Ancak ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir"

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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