Son dakika haber! Bu uygulamayla hastane cep telefonuna sığıyor
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Son dakika haber! Bu uygulamayla hastane cep telefonuna sığıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Bu uygulamayla hastane cep telefonuna sığıyor

Son dakika haberi... Pandemi döneminde, Eskişehirli girişimciler tarafından oluşturulan ve uzman hekimlerle internet üzerinden çevrim içi görüşmeler yapmayı sağlayan "Hastanem Yanımda" uygulaması, hastanelerde yaşanan yoğunlukları en aza indirgemeyi amaçlıyor.

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Pandemi döneminde, Eskişehirli girişimciler tarafından oluşturulan ve uzman hekimlerle internet üzerinden çevrim içi görüşmeler yapmayı sağlayan "Hastanem Yanımda" uygulaması, hastanelerde yaşanan yoğunlukları en aza indirgemeyi amaçlıyor.

Vatandaşlara konfor alanlarında uzman hekimlere görüşebilme imkanı sağlamak ve hastanelerde yaşanan yoğunluk sorununa çözüm bulmak üzere Eskişehirli girişimciler, "Hastanem Yanımda" adlı bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama ile insanlar cep telefonlarını veya bilgisayarlarını kullanarak internet üzerinden birimini seçtikleri uzman hekimlerden randevu alabiliyor, randevu saati geldiğinde çevrim içi şekilde muayenelerini gerçekleştirebiliyor. Özellikle yurt dışında yaşayan ve uzman hekimlerden yararlanmakta zorluk çekenler, küçük yerleşim birimlerinde yaşayan ve bulundukları bölgede yeterli sağlık hizmetine ulaşamayanlar, hastaneye giden ve muayene olan fakat ikinci bir görüş için başka hekimlerin de fikrini almak isteyen vatandaşlar, "Hastanem Yanımda" uygulamasını kullanarak bu sorunlarına çözüm bulabiliyor.

"Fiziksel muayenenin yerini yüzde 100'e yakın bir oranda tutuyor"

İki doktor, bir elektronik mühendisi ve bir endüstri mühendisinin girişimleriyle kurulan sistem hakkında bilgi veren endüstri mühendisi Övünç Yıldırım, 'yanınızdaki doktor, yanınızdaki hastane' mottosuyla ortaya çıkardıkları "Hastanem Yanımda" oluşumunun 2020 yılının Mart ayında pandeminin ortaya çıkışıyla oluştuğunu söyledi. Temel amaçlarının ihtiyacı olan hastaları uzman hekimlerle çevrim içi ortamda görüntülü görüşme ile muayene etmek olduğunu belirten Yıldırım, "Bu uygulamanın ortaya çıkması pandemiyle eş zamanlı. Pandemide hastaların yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırabilmek adına çevrim içi, görüntülü ve bulundukları yerden bağımsız şekilde muayene olabilecekleri bir platform oluşturmaya karar verdik. İnsanların aklına direkt "fiziksel muayenenin yerini tutar mı?" şeklinde bir soru geliyor, belli branşlarda hocalarımızdan aldığımız geri dönüşler sonucunda fiziksel muayenenin yerini yüzde 100'e yakın bir oranda tuttuğunu görüyoruz"

"Hastalar bu uygulama ile uzman hekimlerle görüntülü muayene gerçekleştirebiliyor"

25'ten fazla birimde, 60'tan fazla uzman hekimle birlikte çalıştıklarını söyleyen Övünç Yıldırım, ortaya çıkardıkları "Hastanem Yanımda" oluşumunun nasıl çalıştığını ve hedef kitlesinin kimler olduğunu şu sözlerle aktardı:

"Danışanlarımız kendi ihtiyaç duyduğu birimi seçtikten sonra, bu birimlerle bağlantılı doktorlarımızı görüntüleyebiliyor. Kendilerine uyan randevu saatlerinden herhangi bir tanesini seçtiklerinde, kredi kartıyla tamamen güvenli ödeme işlemi gerçekleştiriyor. Bu işlemler sonucunda hastamıza ve hocamıza giden SMS linki ile görüntülü görüşme imkanı bulabiliyorlar. Özellikle özel hekime erişmekte güçlük çeken yurt dışındaki gurbetçi vatandaşlarımız bu sistem sayesinde bulundukları yerden uzman hekime sorunlarını iletebilmekteler. İkinci hedefimiz, hali hazırda muayene olduktan sonra başka uzman hekimlerden görüş almak isteyen hastalarımız, üçüncü hedefimiz ise bulundukları yerde uzman hekim olmayan vatandaşlarımız. Projemiz ortaya çıktığından beri Anadolu Üniversitesi Kuluçka Merkezi (ARİNKOM) tarafından desteklenmekte olup hedefimiz ise bünyemizde bulunan doktor sayısını arttırıp daha çok danışana ulaşmak. Böylece ihtiyaç duyanlara maksimum hizmet sağlayabiliriz." - ESKİŞEHİR

Son dakika haber! Bu uygulamayla hastane cep telefonuna sığıyor
Son dakika haber! Bu uygulamayla hastane cep telefonuna sığıyor
Son dakika haber! Bu uygulamayla hastane cep telefonuna sığıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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