Son dakika haber... Bu tesiste yılda 700 ton salça, 250 ton ayva, 50 ton nar, 100 ton sebze işleniyor
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Son dakika haber... Bu tesiste yılda 700 ton salça, 250 ton ayva, 50 ton nar, 100 ton sebze işleniyor

12.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:48
Son dakika haber... Bu tesiste yılda 700 ton salça, 250 ton ayva, 50 ton nar, 100 ton sebze işleniyor

Son dakika ekonomi haberi... Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürün Üretim ve Paketleme Tesisini ziyaret ederek, "Bu tesiste yılda 700 ton salça, 250 ton ayva, 50 ton nar, 100 ton sebze işleniyor" dedi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürün Üretim ve Paketleme Tesisini ziyaret ederek, "Bu tesiste yılda 700 ton salça, 250 ton ayva, 50 ton nar, 100 ton sebze işleniyor" dedi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve beraberindekiler Osmaneli ziyaretleri kapsamında Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürün Üretim ve Paketleme Tesisini ziyaret etti. Osmaneli Belediye Başkan Vekili Yalçın Yağız'ın tesis hakkında bilgi verdiği Vali Şentürk, "Tesis yılda 4 bin 500 ton domates işleyerek yılda mevsimlik 650-700 ton salça üretiyor. Aynı tesislerde 250 ton ayva, 50 ton nar, 100 ton sebze işleyen tesis artan pazar talebini karşılayacak yeni yatırımlarda yapacağı bilgisini aldık" dedi. - BİLECİK

Son dakika haber... Bu tesiste yılda 700 ton salça, 250 ton ayva, 50 ton nar, 100 ton sebze işleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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