Son dakika haber: Bu kasapta her şey şehit ailelerine ücretsiz
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Son dakika haber: Bu kasapta her şey şehit ailelerine ücretsiz

İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Haberler | Güncel

Son dakika genel haberine göre Bu kasapta her şey şehit ailelerine ücretsiz Amasya'da faaliyet gösteren bir kasapta tüm ürünler şehit ailelerine ücretsiz olarak sunuluyor.

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Bu kasapta her şey şehit ailelerine ücretsiz

AMASYA - Amasya'da faaliyet gösteren bir kasapta tüm ürünler şehit ailelerine ücretsiz olarak sunuluyor.

Bir yıldır il merkezinin yanı sıra Merzifon'da da şubesi bulunan kasaptan kentte yaşayan şehit aileleri kimliklerini gösterdikleri takdirde ücretsiz alışveriş yapabiliyor.

Uygulamayı işletmelerinin faaliyete geçtiği günden bu yana sürdürdüklerini belirten işletme yetkilisi Merve Yıldız, "Şehitlerimizin geride bıraktığı yadigarı ailelerine etimiz feda olsun. Kapımız kendilerine her daim açıktır" dedi.

Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt'ta işletme yetkililerine duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür belgesi verdi.

Son dakika haber: Bu kasapta her şey şehit ailelerine ücretsiz
Son dakika haber: Bu kasapta her şey şehit ailelerine ücretsiz
Son dakika haber: Bu kasapta her şey şehit ailelerine ücretsiz
Son dakika haber: Bu kasapta her şey şehit ailelerine ücretsiz
Son dakika haber: Bu kasapta her şey şehit ailelerine ücretsiz
Son dakika haber: Bu kasapta her şey şehit ailelerine ücretsiz
Son dakika haber: Bu kasapta her şey şehit ailelerine ücretsiz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

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