Son dakika haber! Bu 'drop' kutusundan silah değil enstrüman çıkıyor
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Son dakika haber! Bu 'drop' kutusundan silah değil enstrüman çıkıyor

Bir son dakika haberine göre Bu 'drop' kutusundan silah değil enstrüman çıkıyor Bilgisayar oyunundaki silah kutusuna dikkat çekerek müzik enstrümanlarına ilgi çekmeyi amaçlıyor Son yıllarda özellikle gençler tarafından yoğun ilgi gören internetteki online savaş oyununda uçaktan atılan ve içerisinden silah çıkan 'drop'...

13.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:16

Bu 'drop' kutusundan silah değil enstrüman çıkıyor

Bilgisayar oyunundaki silah kutusuna dikkat çekerek müzik enstrümanlarına ilgi çekmeyi amaçlıyor

TRABZON - Son yıllarda özellikle gençler tarafından yoğun ilgi gören internetteki online savaş oyununda uçaktan atılan ve içerisinden silah çıkan 'drop' ismi verilen kutuya dikkat çeken Trabzon'daki bir müzik aletleri satan bir işletmeci, iş yerinde oluşturduğu kutu ile bu duruma farklı bir yorum getirdi.

Özellikle küçük yaştaki çocukların vakitlerinin birçoğunu geçirdiği bilinen savaş oyununda ailelere bir mesaj vermek isteyen müzik mağazası işletmecisi, oyunda drop ismi verilen kutunun benzerini kendi iş yeri için tasarladı. Mağazanın önünde sergilenen kutuya küçük yaştaki çocuklar yoğun ilgi gösterirken, kutuya yerleştirilen 3 enstrüman ve kitaplar sosyal medyadan yapılacak çekiliş ile verilecek.

Özellikle gençlerin kutunun içinden silah yerine enstrüman çıkarması amacıyla bu çekilişi yapacaklarını belirten iş yeri sahiplerinden Tanju Çelik, "Bu kutu gençlerin ve dünyadaki herkesin oynadığı popüler bir savaş oyunudur. Bu kutuyu almak için insanlar internette mücadele ediyor. Lakin bu kutunun içinden silah çıkıyor. O silahı kazananlar oyunun da hakimi olabiliyorlar. Bizler de gençlere mesaj vermek amacıyla hem de gençlerin bir ağabeyleri olarak onlara böyle bir 'drop' hazırladık. İçerisine üç adet enstrüman koyduk. Hiç olmazsa kutunun içinden silah değil de enstrüman çıkarsınlar. Yanlarına birer tane de dünya klasiklerinden onları yormayacak şekilde kitap koyduk diledikleri gibi okusunlar" dedi.

"Savaş aletiyle uğraşana kadar müzik aletiyle uğraşsınlar" diyen Çelik, "Sosyal medya çalkalandı güzel tepkiler aldık. İş ortağımla birlikte bunu hazırlarken böyle bir amacımız yoktu. Amacımız tamamen gençleri mutlu etmekti. Bu daha da artınca bu durum bizim de hoşumuza gitti. İnsanların ilgisi bizi çok mutlu etti. Hiç olmazsa gençlerimiz kendi çocuklarımız bir savaş aletiyle uğraşana kadar müzik aletiyle uğraşsınlar. Çünkü dünyanın en evrensel dili müziktir" şeklinde konuştu.

"Yoğun ilgiyle karşılaştık"

Savaşa silaha her zaman hayır dediklerini, çocukları müziğe ve sanata yönlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Müzik Öğretmeni ve iş yeri ortaklarından Burak Orhanoğlu ise "6 yıldır müzik evi işletiyoruz. Aynı zamanda da müzik öğretmeniyim. Burada vermek istediğimiz mesaj, müzik en evrensel dildir. Çocuklarımız, gençlerimiz silahla, savaşla, oyunlarla, telefonlara, tabletlere bağlı kalacağına en azından onlara dostluk, arkadaşlık yapabilecek bir enstrüman la tanıştırmak, enstrüman çalmaları . Savaşa silaha her zaman hayır diyoruz çocuklarımızı müziğe ve sanata yönlendirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar iyi tepkiler aldık. Herhangi bir olumsuz tepki almadık. Tepkiler bizi de şaşırttı bayağı yoğun ilgiyle karşılaştık. İnşallah böyle devam eder. Aileler de her zaman arkamızda bize destek çıkıyorlar. Bugüne kadar kesinlikle böyle bir şey yapılmadı. Bu fikir arkadaşım Tanju ile birlikte aklımıza geldi" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haber! Bu 'drop' kutusundan silah değil enstrüman çıkıyor

Kaynak: İHA

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