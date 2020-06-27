Son dakika haber! Bu 'çay' tersine akıyor
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Son dakika haber! Bu 'çay' tersine akıyor

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da bulunan Tersakan Çayı, diğer akarsuların aksine kuzeye değil, güneye akarak görenleri şaşkına çeviriyor.

27.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:36

Samsun'da bulunan Tersakan Çayı, diğer akarsuların aksine kuzeye değil, güneye akarak görenleri şaşkına çeviriyor.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Normalde bütün kaynaklar denize doğru akar. Tersakan Çayı kuzeye doğru değil de çıktığı kaynaktan dolayı güneye doğru akıyor. Bu nedenle 'Tersakan' ismi verilmiştir" dedi.

Samsun'un Ladik ilçesindeki Ladik Gölü'nden doğan Tersakan Çayı, kuzeye değil de güneye akarak dikkatleri üzerine çekiyor. 100 kilometre uzunluğundaki Tersakan, Yeşilırmak'ın bir kolu olma özelliğini de taşıyor. Çay, Amasya Suluova'da bulunan Gümüşsuyu Deresi ile birleştikten sonra Amasya'nın kuzeyinde Yeşilırmak'a dökülüyor.

Samsun'un Havza ilçesinin ortasından geçen Tersakan Çayı ile ilgili projelerinden bahseden Başkan Sebahattin Özdemir, "İlçemizde zaman zaman geçmiş dönemlerde sel baskınları yaşanmıştı. Daha önce Devlet Su İşleri tarafından belli bir ölçüde ıslah ve duvar çalışması yapıldı. DSİ Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız istişareler sonucu yeni bir ıslah çalışması başlattık. İlçemizi tam ikiye böldüğü için ırmağın her iki tarafında da yürüyüş yolları, bisiklet yolları, mesire alanları gibi bir planlama içerisindeyiz. Bununla birlikte dere yatağında belirli bölgelerde oluşturulacak olan setler ile şişirme yapmak suretiyle gezinti yapılabilecek, kayık dahi gidebilecek bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Henüz proje aşamasındayız. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Yaklaşık bir buçuk kilometrelik bir alanda güzel bir yürüyüş ve bisiklet yolu planlıyoruz. 3 bin metrekarelik bir alanda da park ve diğer ihtiyaçları giderebileceği oyun alanı, rekreasyon alanı oluşturmayı planlıyoruz" diye konuştu.

(Furkan Abrek Ünal/İHA)

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Son dakika haber! Bu 'çay' tersine akıyor

Kaynak: İHA

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