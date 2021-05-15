Son dakika haber! Bu bayram 'Bayram Kartları' Bakan Yanık'tan

Son dakika haber: Her yıl yolladıkları bayram kartı ile yüzleri güldüren devlet koruması altındaki çocuklara bu yıl sürpriz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi.

Her yıl yolladıkları bayram kartı ile yüzleri güldüren devlet koruması altındaki çocuklara bu yıl sürpriz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu bayram Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Siteleri ve Çocuk Destek Merkezlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklara kendi elleriyle çizdiği bayram kartlarını gönderdi.

Çocuklara renkli bayram kartları göndererek onların bayramını kutlayan Yanık, "Bayramlarda çocuklarımız bize resim çizip bayramımızı kutlardı. Bu bayram bin 369 kuruluşumuzdaki 13 binin üzerinde evladımıza bir sürpriz yaptık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı