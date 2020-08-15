Son dakika haber | "Bu adım Filistin davasına yönelik siyasi bir suikasttır" Son dakika gündem haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "BAE'nin İsrail ile 'normalleşme' diyerek attığı bu adım, Filistin davasına yönelik siyasi bir suikasttir; hiçbir şekilde Filistin halkının yararına değildir; uluslararası toplumun savunduğu iki devletli çözümü yok etme girişimidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "BAE'nin İsrail ile 'normalleşme' diyerek attığı bu adım, Filistin davasına yönelik siyasi bir suikasttir; hiçbir şekilde Filistin halkının yararına değildir; uluslararası toplumun savunduğu iki devletli çözümü yok etme girişimidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme anlaşmasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

İsrail'in saldırganlığının, Doğu Kudüs, Batı Şeria'daki yerleşim bölgeleri ve Golan tepelerini ilhak ederken, Birleşik Arap Emirliklerinin İsrail'le normalleşme ilan etmesinin, İsrail saldırganlığını meşrulaştıran ve bölgesel barışı tehlikeye atan bir girişim olduğunu ifade ederek, "İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'ya dönük saldırganlığı gündeme alınmaksızın, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nden hiç bahsetmeden 'normalleşme'den bahsetmek, İsrail saldırganlığını normal kabul etmektir" aktarımında bulundu.

"BAE'nin İsrail ile 'normalleşme' diyerek attığı bu adım, Filistin davasına yönelik siyasi bir suikasttir; hiçbir şekilde Filistin halkının yararına değildir; uluslararası toplumun savunduğu iki devletli çözümü yok etme girişimidir" değerlendirmesinde bulunan Çelik, "BAE, bu konjonktürde İsrail saldırganlığı ile bir anlaşma imzalamak suretiyle, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin almış olduğu kararlar aleyhine bir 'koalisyon' ve etki oluşturmayı amaçlamaktadır" ifadelerini kaydetti.

BAE'nin sözde "normalleşme" çıkışının, Orta Doğu'da devletler arası ilişkiler düzenini bozan ve halklar arasına düşmanlık ve fitne tohumları eken Libya ve Yemen politikalarından ayrı değerlendirilemeyeceğini kaydeden Çelik, şunları kaydetti:

"Filistin Halkı ve Filistin Devleti'nin hassasiyetlerini dikkate almak barışın anahtarıdır. Barıştan yana olan herkes, barışa giden yola dinamit döşeyen BAE girişimini kınamalıdır. Uluslararası toplum, iki devletli gerçek bir çözümün arkasında daha güçlü durmalıdır. Türkiye Filistinli kardeşlerimizin her koşulda yanındadır. Cumhurbaşkanımızın Filistin davasında sürdürdüğü haklı ve kararlı siyasi çizgiyi Filistinli kardeşlerimiz çok iyi bilmektedir. Bu siyaset, daha da güçlü şekilde dünyaya duyurulacaktır."

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA