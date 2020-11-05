Son dakika haber | Brüksel Havayolları'ndan 233 milyon avro zarar

Edinilen son dakika haberine göre Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları (Brussels Airlines), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılın 9 ayında 233 milyon avro zarar etti.