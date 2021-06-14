Son dakika haber! BRÜKSEL – Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi - Heyetler arası görüşme
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Son dakika haber! BRÜKSEL – Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi - Heyetler arası görüşme

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi.

Erdoğan ve Biden'ın, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki baş başa görüşmesi, 45 dakika sürdü.

Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Son dakika haber! BRÜKSEL – Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi - Heyetler arası görüşme
Son dakika haber! BRÜKSEL – Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi - Heyetler arası görüşme

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Biden: 'Çok iyi bir toplantıydı'
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Biden: "Çok iyi bir toplantıydı"
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden görüşmesi sonrası açıklama yapıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden görüşmesi sonrası açıklama yapıyor
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin, 'Çok iyi bir toplantıydı.' değerlendirmesini yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin, "Çok iyi bir toplantıydı." değerlendirmesini yaptı.

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Son dakika haber! BRÜKSEL – Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi - Heyetler arası görüşme - Haberler
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