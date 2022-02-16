Son dakika haber... Brezilya'daki sellerde 18 kişi hayatını kaybetti

RIO DE Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların tetiklediği seller nedeniyle 18 kişi öldü.

Brezilya basınının Rio de Janeirolu itfaiye ekiplerine dayandırdığı haberine göre, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nehirlerin taşmasına neden oldu.

Ekipler, Petropolis'te toprak kayması ve sel nedeniyle en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Toprak kayması ve selin yaşandığı bölgelerde 180'den fazla itfaiyecinin arama çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran ekipler, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini vurguladı.

Ekipler, Petropolis'in şubat ayının tamamında beklenen yağışı 6 saatte aldığına dikkati çekti.

Petropolis Belediyesinden yapılan açıklamada da şiddetli yağışların "yüksek sayıda" kazaya ve can kaybına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, dağlık bölgelerde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları ve parkları sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülüyor.

Diğer görüntülerde de ev ve araçların heyelanda sürüklendiği ve Petropolis ile civar bölgelerinin sular altında kaldığı görüldü.

Bolsonaro'dan yetkililere talimat

Öte yandan, resmi ziyaret kapsamında Rusya'da bulunan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yetkililere, faciadan etkilenenlere derhal yardım ulaştırılması talimatını verdi.

Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi de kaybolmuştu.