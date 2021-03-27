Son dakika haber | Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 500'den fazla kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 500'den fazla kişi öldü

Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 500'den fazla kişi öldü

Son dakika haberi: BUENOS Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle son 24 saatte 3 bin 650 kişi yaşamını yitirdi.

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti
İngiltere'den müjde gibi araştırma: Pfizer-BioNTech aşısı ilk dozunda 'mükemmel koruma' sağlıyor
İngiltere'den müjde gibi araştırma: Pfizer-BioNTech aşısı ilk dozunda 'mükemmel koruma' sağlıyor

BUENOS Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle son 24 saatte 3 bin 650 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 307 bin 112'ye yükseldi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti.

Ülkede son 24 saatte 84 bin 245 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 12 milyon 404 bin 414'e, iyileşenlerin sayısı da 10 milyon 824 bin 95'e çıktı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Ülkede son bir haftadır günlük ortalama ölü sayısı yaklaşık 2 bin 300, vaka sayısı da 77 binin üzerinde seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Erkan Kandemir Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yunus Emre Aleyna Tilki Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 500'den fazla kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 00:47:56. #1.14#
title