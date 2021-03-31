Son dakika haber | Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 780 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 780 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 780 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberler: BUENOS Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 780 kişi yaşamını yitirdi.

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BUENOS Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 780 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 84 bin 494 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 12 milyon 658 bin 109'a çıktı. İyileşenlerin sayısı da 11 milyon 74 bin 483'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 3 bin 780 ölüm kaydedildi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti. Böylece toplam ölü sayısı 317 bin 646'ya çıktı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Ülkede son bir haftadır günlük ortalama ölü sayısı 2 bin 600'ün, vaka sayısı da 75 binin üzerinde seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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