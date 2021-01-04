Brezilya'da koronavirüs tehdidine rağmen plajlar tıklım tıklım
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Brezilya'da koronavirüs tehdidine rağmen plajlar tıklım tıklım

04.01.2021 12:18 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:29
Brezilya'da koronavirüs tehdidine rağmen plajlar tıklım tıklım

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü (Kovid-19) salgını Güney Amerika'da etkisini arttırırken, Brezilya'da plajlar doldu taştı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü (Kovid-19) salgını Güney Amerika'da etkisini arttırırken, Brezilya'da plajlar doldu taştı.

Koronavirüs nedeniyle vaka sayısının 8 milyona, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 200 bine dayandığı Brezilya'da plajların doluluk oranı en üst seviyeye çıktı. Yüzlerce kişi  koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak, ülke nüfusunun en fazla olduğu Rio da Janeiro kentinde bulunan plajlara akın etti. Denize giren, güneşlenen halk koronavirüsü tehdidine ilişkin uyarılara kulak asmadı. Ülkede vaka sayısı 7 milyon 733 bin 746'ya yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 196 bin 18'e yükseldi.


Brezilya'da koronavirüs tehdidine rağmen plajlar tıklım tıklım
Brezilya'da koronavirüs tehdidine rağmen plajlar tıklım tıklım
Brezilya'da koronavirüs tehdidine rağmen plajlar tıklım tıklım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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