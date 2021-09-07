Son dakika haber | Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro destekçileri, polis barikatını aşarak AVM'ye girdi

Son dakika gelişmesine göre RIO DE Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri, başkent Brasilia'da 7 Eylül Ulusal Bağımsızlık Günü'nde düzenlenmesi beklenen gösteriler nedeniyle polisin barikatlarla kapattığı ve bakanlıkların bulunduğu bölgedeki alışveriş merkezine (AVM) zorla girdi.