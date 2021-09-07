Son dakika haber | Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro destekçileri, polis barikatını aşarak AVM'ye girdi
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Son dakika haber | Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro destekçileri, polis barikatını aşarak AVM'ye girdi

Son dakika haber | Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro destekçileri, polis barikatını aşarak AVM'ye girdi
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre RIO DE Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri, başkent Brasilia'da 7 Eylül Ulusal Bağımsızlık Günü'nde düzenlenmesi beklenen gösteriler nedeniyle polisin barikatlarla kapattığı ve bakanlıkların bulunduğu bölgedeki alışveriş merkezine (AVM) zorla girdi.

RIO DE Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri, başkent Brasilia'da 7 Eylül Ulusal Bağımsızlık Günü'nde düzenlenmesi beklenen gösteriler nedeniyle polisin barikatlarla kapattığı ve bakanlıkların bulunduğu bölgedeki alışveriş merkezine (AVM) zorla girdi.

Brasilia polisi, 7 Eylül Ulusal Bağımsızlık Günü'nde yapılması beklenen Bolsonaro yanlısı gösterilere karşı bakanlıkların bulunduğu kentin ana merkezi Esplanade'ye ulaşımı engelleyen barikatlar kurdu.

Sosyal medyada dün paylaşılan görüntülerde, Bolsonaro destekçisi, sarı ve yeşil giyinen yüzlerce göstericinin Brasilia'da sloganlar atarak yürüdüğü görüldü.

Görüntülerde, sürücülerin de kornaya basarak protestoculara eşlik etmesi dikkati çekti.

Göstericiler daha sonra, polis barikatlarını aşarak Esplanade'deki bir AVM'ye girdi.

Polisler ise bölgedeki Kongre ve Yüksek Mahkeme binaları önünde kurdukları barikatların önünde bekledi.

Federal Bölge Güvenlik Sekreterliğinden yapılan açıklamada, durumu kontrol altına almak için polislerin bölgeye konuşlandırıldığı ifade edildi.

Devlet Başkanı Bolsonaro'nun, Bağımsızlık Günü'nde ülkenin en büyük kenti Sao Paulo'da konuşma yapması bekleniyor.

Bolsonaro destekçilerinin kamyon ve tırlardan oluşan konvoylarının Brasilia ve Sao Paulo'ya doğru gittiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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