Son dakika haber... Brezilya'da Covid-19 hastalarının bulunduğu hastanede yangın: 4 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber... Brezilya'da Covid-19 hastalarının bulunduğu hastanede yangın: 4 ölü

Son dakika haber... Brezilya'da Covid-19 hastalarının bulunduğu hastanede yangın: 4 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Brezilya'da korona virüs (Covid-19) hastalarının kaldığı bir hastanede çıkan yangında en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da korona virüs (Covid-19) hastalarının kaldığı bir hastanede çıkan yangında en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Sergipe eyaletinde yer alan Aracaju kentinde bulunan ve korona virüs (Covid-19) hastalarının kaldığı Doctor Nestor Piva Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangında en az 4 kişi hayatını kaybetti. Aracaju Belediyesi Sağlık Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, hastanede çıkan yangından etkilenen 35 hastanın da kentteki diğer sağlık merkezlerine nakledildiği kaydedildi.

İtfaiye Departmanı Sözcüsü Breno Queiroz ise yaptığı açıklamada ise, hastanenin Covid-19 hastalarına ayrılan bölümünde yerel saatle 06.30'da çıkan yangının, 30 dakikada kontrol altına alındığını kaydetti. Queiroz, "Asıl sorun, Covid-19 servisinde biriken duman miktarıydı. Yatan hastaları çıkarmak uzun sürdü" dedi.

Yetkililerden yangının nedenine yönelik henüz bir açıklama gelmezken, görgü tanıkları yangının, hastanenin klima tesisatından kaynaklanmış olabileceğini ileri sürdü. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evleri yanan çift, sarılarak birbirlerini teselli etti
Evleri yanan çift, sarılarak birbirlerini teselli etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Hasan Polatkan Adnan Menderes
Magazin Demet Evgar Acun Ilıcalı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Gervinho Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Brezilya'da Covid-19 hastalarının bulunduğu hastanede yangın: 4 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 23:44:02. #1.14#

title