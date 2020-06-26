Son dakika haber... Brezilya Başkanlık Sarayı önünde bir otobüs ateşe verildi Gelen son dakika haberlerine göre BUENOS Brezilya'da bir kişi, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'nun önünde bir otobüsü ateşe verdi.

BUENOS Brezilya'da bir kişi, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'nun önünde bir otobüsü ateşe verdi. Brezilya basınındaki habere göre, dün akşam saatlerinde elinde yanıcı maddeyle otobüse binen bir kişi, içinde yaklaşık 10 kişinin bulunduğu otobüsü ateşe verdi. Kimliği açıklanmayan ve tutuklanan kişinin, otobüsten inerek "Bolsonaro defol" şeklinde bağırdığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ölen veya yaralanan olmadı. Olayın yaşandığı saatlerde, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Planalto'da bulunmadığı açıklandı. Kaynak: AA