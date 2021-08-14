Son dakika haber | Bozkurt'un köylerine mini sahra hastaneleri kuruluyor
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Son dakika haber | Bozkurt'un köylerine mini sahra hastaneleri kuruluyor

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Sağlık

Son dakika haberler: - Bozkurt'un köylerine mini sahra hastaneleri kuruluyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sel felaketinden en çok etkilenen köylere Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi tarafından mini sahra hastaneleri kuruluyor.

- Bozkurt'un köylerine mini sahra hastaneleri kuruluyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sel felaketinden en çok etkilenen köylere Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi tarafından mini sahra hastaneleri kuruluyor.

UMKE ekipleri, zor şartlarda ulaştıkları köylerde 1 saat içerisinde mini sahra hastaneleri kuruyor. Sahra hastanelerinde 1 doktor ve 2 yardımcı sağlık personeli görev yapıyor. Selde yaralanan vatandaşlara sahra hastanesinde sağlık hizmetleri veriliyor.

UMKE görevlisi, yaptığı açıklamada, "Sel felaketinden sonra ilk gün Bozkurt Devlet hastanesi faal hale getirildi. Burada vatandaşlarımızın acil sağlık hizmeti almada zorluk çektiklerini fark ettik. Buradaki vatandaşlarımız buraya başvuruyor. Acil sağlık hizmetlerini alıyor. İleri tetkik tedavi gerekiyorsa ambulansla hastaneye sevki sağlanıyor. Yoksa buradan taburcu ediliyor. İhtiyaç duyulun tüm ilaçlar burada bulunuyor. Vatandaşlarımız ücretsiz şekilde ilaçlarını alabiliyor. 29 ambulans ve 210 personelle aktif şekilde hizmet sağlıyoruz. Her şehirden ekiplerimiz yola çıktılar. Burada sağlık hizmetlerini sunuyorlar. 2 ekibimiz köylerde sağlık taraması yapıyorlar. Bir köyde yoğunluk varsa, çadır ihtiyacı varsa ihtiyaç olduğunda bizle iletişime geçiyorlar. 1 saat içiresinde acil müdahale ünitesini kurmuş oluyoruz. Bu çadır İzmir depreminde de çocuk polikliniği olarak kullanılmıştı" dedi.

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Son dakika haber | Bozkurt'un köylerine mini sahra hastaneleri kuruluyor
Son dakika haber | Bozkurt'un köylerine mini sahra hastaneleri kuruluyor
Son dakika haber | Bozkurt'un köylerine mini sahra hastaneleri kuruluyor
Son dakika haber | Bozkurt'un köylerine mini sahra hastaneleri kuruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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