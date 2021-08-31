Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketinin 20'nci gününde çalışmalar aralıksız sürüyor
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Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketinin 20'nci gününde çalışmalar aralıksız sürüyor

Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketinin 20'nci gününde çalışmalar aralıksız sürüyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi sonrası yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi sonrası yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı.

Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için ilk günden bu yana aralıksız çalışıyor.

İş makineleriyle selin getirdiklerinin temizlenmesi için uğraş verilirken, vatandaşlar da ekiplere destek oluyor.

Selde kaybolanları arama çalışmaları ise hava, kara ve denizden devam ediyor.

Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketinin 20'nci gününde çalışmalar aralıksız sürüyor
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketinin 20'nci gününde çalışmalar aralıksız sürüyor
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketinin 20'nci gününde çalışmalar aralıksız sürüyor
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketinin 20'nci gününde çalışmalar aralıksız sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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