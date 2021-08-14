Son dakika haber | Bozkurt'taki sel felaketinden etkilenen anne çadır kentte çocuklarıyla yaralarını sarmaya çalışıyor

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından Abana ilçesinde kurulan çadır kentte bir anne, iki çocuğuyla selin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından Abana ilçesinde kurulan çadır kentte bir anne, iki çocuğuyla selin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu bütün iş yerlerinin ve çok sayıda evin su ile balçık altında kaldığı, binaların yıkıldığı ilçede barınma sorunu yaşanıyor.

Bozkurt'a 3 kilometre uzaklıktaki Abana ilçesinde vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için AFAD ekiplerince üç ayrı noktaya 90 çadır kuruldu.

Çadır kentte 35 kişi kalırken bu sayının ilerleyen günlerde artması bekleniyor.

Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları çadır kentte gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımında bulunuyor.

Selde evi kullanılamaz hale gelen Özge İçin de çadır kentte çocukları 8 yaşındaki Semiha ve 10 yaşındaki Gülseren İçin ile birlikte kalıyor.

"Evime 3-4 gün önce oturmuştum"

Özge İçin, AA muhabirine, selin yaşandığı gün aynı binadaki komşusunda olduğunu söyledi.

Çayda suların yükseldiğini fark ettiğini anlatan İçin, "Evime daha yeni geçmiştim 3-4 günlüktü evim. Birinci katta oturuyorum. Bizim evlere doğru suyun geldiğini gördük. Komşum ve çocuklarımla dördüncü kata çıktık. Onların evine sığındık. Evlerimize su girdi, bütün eşyalarımız gitti. Alt kattı, yaşlı teyze ve amca vardı, onlar öldü." dedi.

Kurtulmak için daha sonra çatıya çıktıklarını anlatan İçin, şunları dile getirdi:

"Çocuklarımı devletin eline teslim ettim. Komşum ile ikimiz kaldık. Çamurlara bata bata suyun içinden yüzerek ilerledim. Botla, kepçeyle aldılar. Çocuklarım Abana Kaymakamlığındaymış. Herkes yardımcı olmaya çalıştı. Çocuklarıma kavuştum, sarıldım, ağladım. Ben mutluyum, çocuklarım yanımda. Bu psikolojiyi atamıyorum. Her şeyim gitti ama çocuklarım yanımda. Didinerek, çalışarak, tırnağımla aldım eşyaları. İki çocukla ayakta kalmaya çalışıyorum. Ne ağlayabiliyorum, ne anlatabiliyorum. Malım gitti, canlarım yanımda."

Sekiz yaşındaki Semiha İçin de çok yağmur yağdığını anlatarak, sel nedeniyle evlerini su bastığını kaydetti.

On yaşındaki Gülseren İçin ise helikopterle kurtarıldıklarını ifade ederek, "Annem botlarla geldi. Annem bizi buldu. Herkese çocuklarımı bulun demiş. Ağladı, sarıldı. Sel olunca çok korktuk." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu