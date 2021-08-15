Son dakika haber: Bozkurt'ta yaşanan selin ilk anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
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Son dakika haber: Bozkurt'ta yaşanan selin ilk anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haber: Bozkurt'ta yaşanan selin ilk anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ilk anlarıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ilk anlarıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bozkurt ilçesinde Serpil Gürgen ve Mustafa Gürgen'in telefonla evlerinin önünde kaydettiği görüntüler, Ezine Çayı'nın taşması sonucu oluşan tahribatı ortaya koyuyor.

Görüntülerde, Gürgen çiftinin çocuklarıyla evinin önünde bulunduğu sırada sel sularının hızlı şekilde yükselmeye başladığı ve ailenin panikle evine gitme telaşı da yer alıyor.

Gürgen çiftinin evinden çektiği görüntülerde ise apartmanların arasından akan suların ikinci kata kadar yükseldiği görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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