Son dakika haber! Bozkurt'ta selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
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Son dakika haber! Bozkurt'ta selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Son dakika haber! Bozkurt'ta selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri, sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan Ölçer Apartmanı'nın enkazında çalışmalarını sürdürüyor.

İş makinelerinin destek verdiği çalışmalarda, arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.

Vatandaşlar, Ezine Çayı'nın diğer yakasında, binanın enkazından yakınlarının sağ çıkması için dua ediyor.

Son dakika haber! Bozkurt'ta selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Son dakika haber! Bozkurt'ta selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Son dakika haber! Bozkurt'ta selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Son dakika haber! Bozkurt'ta selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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